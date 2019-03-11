Министр энергетики России Александр Новак 17-18 марта посетит Азербайджан, сообщил в понедельник Trend дипломатический источник, передает Day.Az.

Как отметил источник, Новак примет участие в 13-й министерской встрече стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств, которая пройдет 18 марта в Баку.

По словам собеседника агентства, программа визита уточняется.

Отметим, что 17 марта в Баку также пройдет 27-е заседание совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК.

Напомним, что ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тысяч баррелей в сутки - до 25,94 миллиона баррелей. В рамках этого соглашения 10 стран "не ОПЕК" должны снизить добычу на 383 тысяч баррелей в сутки - до 17,937 миллиона баррелей в сутки.

Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.