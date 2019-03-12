В Азербайджане в январе-феврале 2019 года снизились цены на ряд товаров. Как передает Day.Az, об этом сообщает в Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

В частности, наблюдается снижение цен на гречку, яйца, масло, морковь и свеклу.

В январе-феврале 2019 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на продовольственные товары выросли на 1 процент, на непродовольственные - 1,2 процента, а стоимость платных услуг выросла на 3,5 процента.

По сравнению с январем 2019 года, в феврале цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,6 процента, в том числе на продовольственные товары - на 1,1 процента, на непродовольственные - 0,1 процента, а стоимость платных услуг - на 0,2 процента.