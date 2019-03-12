В Азербайджане учеба лиц с инвалидностью в государственных учреждениях профобразования будет осуществляться за счет госбюджета. В связи с этим вносится поправка в закон "О правах лиц с инвалидностью", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно поправке, вносимой в ст. 20 закона (образование и профподготовка лиц с инвалидностью), оплата за учебу лиц с инвалидностью за период платного обучения в государственных учреждениях профобразования будет осуществляться за счет госбюджета.

После обсуждений поправка была рекомендована на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).