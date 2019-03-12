В феврале 2019 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 336,03 миллиона манатов, что на 52,9 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на статистические данные ведомства.

Поступления в госбюджет по линии Госкомтаможни формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

За февраль этого года таможенные пошлины обеспечили 72,16 миллиона манатов, или 21,4 процента от всех поступлений, НДС - 248,64 миллиона манатов (73,99 процента), акцизы - 12,05 миллиона манатов (почти 3,6 процента), дорожный налог - 3,18 миллиона манатов (почти один процент).

По сравнению с февралем 2018 года поступления от таможенных пошлин выросли на 22 процента, от НДС - на 63,9 процента, от акцизов - почти вдвое, а от дорожного налога - на 22,2 процента.

В январе-феврале 2018 года поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана составили 665,66 миллиона манатов.