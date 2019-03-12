В последнее время огромное значение придается развитию Малого и Среднего предпринимательства. Создаются все необходимые условия для того, чтобы предприниматели работали эффективно и прозрачно. Естественно, для развития предпринимательства существует большая необходимость наличия канала финансирования. Kapital Bank предлагает новые продукты для финансирования предпринимателей, а также проводит ряд акций и кампаний. Директор по Корпоративным Продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде ответил на вопросы об условиях продуктов и новинках.

Г-н Хидаятзаде, что охватывают новые продукты финансирования торговых операций и для кого они предназначены?

Для начала хотел бы отметить, что Финансирование торговых операций состоит из трех продуктов - Факторинг, Финансирование продаж, Предпоставочное финансирование. Этими услугами с легкостью могут воспользоваться юридические лица и частные предприниматели. Клиенты, занимающиеся малым и средним бизнесом (МСП), являются нашей главной целью. Принимая во внимание их интересы, мы предлагаем данный продукт на рынке с очень выгодными условиями. В прошедшем 2018 году мы запустили пилотный проект реализации продукта Факторинг. Учитывая положительные результаты и высокий спрос к продуктам такого типа на рынке, мы дали старт массовым продажам.

В чем суть и преимущества отмеченных ранее продуктов Факторинг, Финансирование продаж, Предпоставочное финансирование?

Прежде всего, я хотел бы отметить, что эти продукты позволяют клиентам удобно и быстро использовать оборотные средства. Таким образом, при использовании продуктов Факторинг и Финансирование продаж продавец может сразу же получить до 90% от стоимости продажи со стороны Kapital Bank, не дожидаясь оплаты стоимости товара со стороны покупателя. При использовании продукта Предпоставочное финансирование, продавец, обратившись в Kapital Bank, может получить предварительное финансирование по поставляемым товарам или выполняемым работам, по заключенному с покупателем договору или принятому от него заказу на покупку.

Что касается преимуществ продуктов финансирования торговых операций, прежде всего следует отметить отсутствие требования на внесение залога. Кроме того, для продолжения бизнеса продавец заранее получив у Kapital Bank до 90% от стоимости продажи, имеет возможность предлагать более конкурентоспособные продукты. Другими преимуществами данного продукта являются отсутствие требования по авансу от покупателя, отсутствие валютных и инфляционных рисков, а также рисков ликвидности.

Чтобы было более понятно, хотел бы привести несколько простых примеров. К примеру, предприниматель продал товар на сумму 10000 манатов, но с покупателем есть договоренность о том, что товар будет оплачен через 90 дней. В этом случае, обратившись в Kapital Bank с документами, подтверждающими эту сделку, предприниматель может воспользоваться продуктами Факторинг или Финансирование продаж. В результате он не дожидаясь 90 дней получит до 90% от 10000 манат, то есть 9000 манатов. А оставшуюся часть получит при оплате со стороны покупателя.

Или же представьте, что предприниматель получил заказ на сумму 50000 манатов от очень важного клиента. Однако у него недостаточно средств для выполнения заказа. В этом случае предприниматель, обратившись в Kapital Bank с необходимыми документами, может воспользоваться услугой Предпоставочного финансирования. Предварительно получив до 90% от стоимости заказа, то есть получив заранее 45000 манатов, можно с легкостью выполнить заказ. Покупатель, в свою очередь, оплачивает полную стоимость после выполнения заказа, без предварительной оплаты.

Почему клиентам следует использовать эти продукты, а не более известные бизнес кредиты?

Естественно, клиенты также могут воспользоваться и бизнес кредитами. Однако при этом для оформления кредита требуется больше информации о клиенте и больше документов. Процесс оформления кредита вместе с оценкой финансового состояния занимает некоторое время. Время же, как мы знаем, самый ценный ресурс в бизнесе. Кроме того, отсутствие требований к предоставлению залогового обеспечения дает продуктам Финансирования торговых операций дополнительное преимущество.

Для каких клиентов продукты Финансирования торговых операций вы считаете более подходящими?

Я считаю эти продукты более подходящими для клиентов из сегмента МСП. Гибкость и поиск новых надежных торговых партнеров являются ключевыми факторами для клиентов сегмента МСП. Эти инструменты финансирования также могут обеспечить гибкость и надежные торговые связи для наших клиентов. При поиске финансовых ресурсов малые предприятия испытывают проблемы с предоставлением залогового обеспечения. В продуктах финансирования торговых операций требование к предоставлению залогового обеспечения отсутствует.

Каковы ваши ожидания от клиентов касательно данных продуктов?

Применение продуктов Финансирование торговых операций возможно по операциям, проводимым клиентами официально. Одним из наших ожиданий является наличие у клиентов прозрачных систем учета и их эффективное применение. Наличие прозрачной системы учета сделает эти продукты более доступными для наших клиентов. В то же время реформы в налоговой системе страны будут способствовать переходу предпринимателей на прозрачный учет и в целом внесут положительный вклад в экономику страны.

Какие еще продукты Kapital Bank предлагает сегменту МСП?

Kapital Bank придает огромное значение развитию и финансированию мелкого и среднего бизнеса. Для оказания более качественных банковских услуг клиентам из сегмента МСП, в ряде филиалов Kapital Bank были созданы специальные центры. Кроме того, клиентам МСП предоставляются на выгодных условиях расчетно-кассовые услуги, удаленный банкинг, бизнес кредиты, зарплатные проекты, бизнес карты, гарантии и аккредитивы, являющиеся инкассационными и документарными операциями.

Отмечу также, что для новых клиентов начавших сотрудничество с Kapital Bank в феврале и марте 2019 года, проводится специальная кампания. Согласно условиям, предприниматели, обратившиеся в филиалы Kapital Bank, смогут открыть счет, получить карту для предпринимателей, а также установить ПОС терминал совершенно на бесплатной основе. Кроме того, каждому 100-м предпринимателю, обратившемуся к нам, выдается подарочный купон на сумму 100 манатов.

В заключении хотел бы отметить, что в ближайшее время мы начнем массовые продажи продукта Бизнес Овердрафт. Этот продукт, в свою очередь, позволит нашим клиентам осуществлять платежи по операциям даже при отсутствии достаточной суммы на счетах.