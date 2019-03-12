Завтра в городе Горадиз Физулинского района начнет функционировать структура "Друг малого и среднего бизнеса". Как передает Day.Az, об этом сказали во вторник Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Отметим, что сеть "Друг МСБ" создается Агентством в соответствии со стратегической линией Президента Азербайджана "Государство - самый лучший партнер предпринимателя" и является серьезным проектом, который реализуется на основе платформы сотрудничества государства с предпринимателем.

Создание сети "Друг МСБ" началось в сентябре 2018 года.

В настоящее время в 10 районах и городах Лянкяранского, Губа-Хачмазского, Аранского, Гянджа-Газахского, Шеки-Загатальского и Абшеронского экономических районов действует 13 структур сети "Друг МСБ".