"Газпромбанк" готов выделить на проекты в Азербайджане до трех миллиардов долларов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, заместитель председателя правления банка Фамиль Садыгов в беседе с журналистами отметил, что "Газпромбанк" считает азербайджанскую госкомпанию SOCAR надежным партнером и готов продолжить сотрудничество с этой компанией.

Он также напомнил, что "Газпромбанк" профинансировал проект SOCAR Polymer в Азербайджане и модернизацию предприятий ПО "Азерхимия".

Садыгова отметил, что банк также заинтересован участвовать в финансировании проекта строительства комплекса SOCAR GPC. По его словам, "Газпромбанк" может выделить на проект 400-800 миллионов долларов.

Отметим, что комплекс SOCAR GPC будет состоять из газоперерабатывающего и полимерного заводов. На выходе комплекс будет ежегодно давать 9,1 миллиарда кубометров очищенного газа, 600 тысяч тонн полиэтилена низкого и высокого давления, 130 тысяч тонн пропилена, 42 тысячи тонн бензола, 25 тысяч тонн бензина. Также будет производиться 32 тысячи тонн бутена-1 и 21 тысяча тонн гексена-1 для внутреннего пользования.

В группу "Газпромбанка" входит множество различных компаний, которые действуют не только на финансовом рынке, но и на рынке драгоценных металлов, нефти и газа, строительства и других.

В Азербайджане банк участвовал в финансировании проекта SOCAR Polymer, выделив кредит на 489 миллионов долларов. Осенью прошлого года "Газпромбанк" также заключил соглашение с азербайджанской госкомпанией SOCAR и Российским экспортным центром. Документ позволит банку поддерживать поставки российского оборудования и услуг, которые востребованы в азербайджанских проектах.