ООО "Azercell Telecom" проводит тренинги по теме "Интернет-безопасность" в регионах

Впервые в Азербайджане с 11 по 15 марта 2019 года пройдёт международная "Неделя кибербезопасности", организованная Министерством Транспорта, Связи и Высоких Технологий, с целью повышения осведомленности в области кибербезопасности, формирования культуры кибербезопасности и обеспечения защиты информационных процессов.

Одним из основных направлений "Недели кибербезопасности" является обеспечение безопасности детей в виртуальном мире. ООО "Azercell Telecom", активный участник мероприятия, имеет большой опыт в этой области. Отметим, что в рамках "Недели кибербезопасности" Azercell проводит в общеобразовательных учреждениях тренинги для детей, их родителей и учителей на тему безопасного пользования интернетом. С 4 по 7 марта в Шамкире при поддержке Azercell "Центром развития учителей Азербайджана" был проведён тренинг по теме "Интернет-безопасность и цифровое гражданство". Следует отметить, что на тренинге приняли участие 166 школьников, 38 учителей и родителей.

В ходе тренингов, участникам предоставляется информация об опасностях на пространствах интернета, который стал неотъемлемой частью жизни как взрослых, так и детей. На тренингах, в которых принимает участие сотни слушателей, школьникам прививается понятие кибербезопасности, изучаются степень и причины опасности интернета. Дети имеют возможность ознакомиться с безопасными порталами и обучиться правилам пользования безопасными поисковыми сайтами. В ходе тренингов рассказывается об опасных играх в интернете, экстремизме, способах борьбы с кражей финансовых данных и частной информации людей, предоставляется подробная информация об интернет-безопасности, безопасной домашней среде, трудностях, с которыми могут столкнуться ученики. На тренингах родители и учителя обучаются защите устройств от киберугроз, кибербезопасности логинов и паролей, безопасным методам обмена, получают рекомендации по эффективному пользованию интернетом, предоставляются списки безопасных ресурсов, созданных для детей, а также материалы, обучающие основам безопасного пользования интернетом.

Следует отметить, что подобные тренинги, которые проводятся в разных регионах Азербайджана для школьников, родителей и учителей по инициативе Azercell, будут организованы компанией и в будущем. Очередной тренинг ООО "Azercell Telecom" в рамках "Недели кибербезопасности" состоится 11-15 марта в Гяндже.

Поскольку количество и охват киберугроз в мире расширяются, все чаще возникает потребность в системах и программах родительского контроля. С этой точки зрения программа "Azercell Plus Защита", которая реализуется уже 3 года, имеет большое значение. В состав этой программы входят услуги "Универсальная защита", "Защита для Android" и "Родительский контроль", разработанные для обеспечения безопасности детей в cети. Это приложение позволяет контролировать публикации и изменения в списке друзей ребенка в социальных сетях, быть в курсе групп, в которых он состоит, определять местонахождение и устанавливать безопасную область нахождения.

Отметим, что в числе целей "Недели кибербезопасности" важное место занимает повышение уровня осведомленности населения в этой области. В рамках недели при поддержке различных структур будут организованы различные форумы, мероприятия и конкурсы.

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 49% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99.1% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).