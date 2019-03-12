Россия - не просто главный торговый партнер, а главный исторический партнер Азербайджана, именно поэтому ненефтяной экспорт больше всего осуществляется именно в эту страну.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал советник посольства Азербайджана в России по экономическим вопросам Шовги Мехтизаде на бизнес - семинаре "Азербайджан на пути реализации инвестиционных проектов: возможности "Газпромбанка"".

По его словам, то, что существенные экспортные направления России также связаны именно с Азербайджаном, - закономерно.

Мехтизаде отметил, что любая инициатива, направленная на усиление двусторонних связей, должна поддерживаться посредством организации аналогичных площадок для проведения обсуждений.

"На сегодняшний день азербайджанские компании вкладывают серьезные инвестиции в экономику России. К примеру, в Ставропольском крае азербайджанские компании являются главными зарубежными инвесторами. В то же время, азербайджанская компания Azersun успешно работает в России, ее сеть продаж охватила почти все регионы страны. Все это является результатом государственной экономической политики, а также усилий министерства экономики Азербайджана, направленных на расширение экспорта в Россию", - сказал Мехтизаде.

По его словам, показателем усиления сотрудничества является создание по инициативе руководства Азербайджана Торговых домов, а также открытие новых объектов бизнеса.

"К примеру, девятого марта в Москве по инициативе министерства экономики Азербайджана открылся магазин "Дары Азербайджана" под брендом Made in Azerbaijan. Фактически впервые мы открыли именно в России не крупный Торговый дом, а магазин, учитывая большую популярность азербайджанской продукции в России", - сказал Мехтизаде.

Он отметил, что открытие такого рода объектов бизнеса станет еще одной инициативой, направленной на расширение двустороннего торгово-экономического взаимодействия.