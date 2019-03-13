"Тойота Кавказ" (TCA) организовала презентацию и тест-драйв нового поколения RAV4 и Corolla, на международном автодроме в Рустави, Грузия.

На презентации присутствовали около 30 приглашенных журналистов из Азербайджана, а также представители Toyota Caucasus Азербайджан и официальные дилеры "Toyota Baku Centre", "Toyota Absheron Centre" и "Toyota Gence Centre"

Президент "Тойота Кавказ", Мицуру Кониши, в своем интервью журналистам сказал: "Мы с гордостью представляем новые модели Rav4 и Corolla для Азербайджанского рынка. Уверены, что новые версии этих легендарных моделей, благодаря их современному дизайну, улучшенному комфорту и системам безопасности, будут приняты с интересом и полюбятся Азербайджанским водителям. Другая хорошая новость, что на этот раз, новое поколение модели RAV4 будет доступно в гибридной версии, мы уверены это будет встречено с большим интересом и радостью нашими клиентами"

Журналистам были представлены детальные изменения в интерьере и экстерьере моделей, а также Toyota Safety Sense (TSS) и гибридная технология.

Представитель Тойота Кавказ, Сабир Казимзаде, рассказал об улучшениях в новых моделях Toyota Corolla и Toyota RAV 4, а также о новой платформе TNGA (Toyota New Global Architecture), улучшенной подвеске и других изменениях в экстерьере и интерьере.

Кроме того он детально разъяснил выгодные стороны гибридных технологий. За последние 20 лет, будучи лидером в этой сфере, Toyota значительно расширила ассортимент гибридных моделей по всему миру, которые подойдут к любому стилю жизни. За этот период Toyota достигла значительных результатов в эффективности, надежности и производительности в этом сегменте.

На фоне этих результатов водители во всем мире, все больше доверяют марке автомобилей Тойота, более 12 миллионов человек по всему миру выбирают Toyota Hybrid. Тем более приятно что с этого года у Азербайджанских автолюбителей появиться возможность самим протестировть гибридную версию нового внедорожника.

Toyota Corolla

В 2019 году Toyota представила 12-е поколение этого легендарного седана. В дополнение к новому улучшенному 1,6-литровому бензиновому двигателю, новая Corolla стала более комфортной и приятной в управлении. Чтобы уменьшить усталость в дальних поездках, посадка водителя была оптимизирована и стала более комфортной.

Новая модель Corolla - это автомобиль, привлекательный своей элегантностью и доступный для всех желающих. Внешний вид новой модели Corolla смелый и динамичный. Этот эффект усиливают 17-дюймовые широкие легкосплавные диски и отличительные светодиодные фонари. Модульный и практичный кузов характеризуется тонкими линиями, которые плавно переходят от его низкого носа.

Как и другие модели Corolla, последняя модель отличается гладким и эргономичным салоном, а также более низким центром тяжести, что характерно для моделей нового поколения.

Интерьер премиум качества, включает в себя множество компонентов, для комфорта и удобства. Примером этого является понятная и простая в использовании комбинация 8-дюймового мультимедийного сенсорного экрана, 7-дюймового информационного дисплея и системы обогрева заднего сиденья. Эта модель безусловно поразит вас, независимо от того, где вы управляете им.

Toyota RAV 4 - без компромиссов

Новое пятое поколение "RAV 4" является лучшим примером инновационного духа, поскольку Toyota моделирует улучшенные возможности и безопасность в управлении машиной.

Новый "RAV 4", значительно отличается от предыдущей модели более низким центром тяжести и улучшенным дизайном, что указывает на принадлежность модели к новому поколению.

В дополнение к гибкости, комфортабельному вождению, вместительному салону и объему основного багажника (580 литров) в своем классе, эта модель дает возможность наслаждаться поездкой и свободой вождения.

В дизайне салона новой модели изменились материалы, на более качественные и приятные на ощупь. Нельзя не отметить большие изменения в дизайне панели управления, он стал более удобным и премиально выглядит.

Помимо нового бензинового двигателя, с непосредственным впрыском топлива 2.0, новый "RAV 4" является единственным в своем классе, который предлагает покупателям гибридную модель.

Новый гибридный двигатель 2.5 с мощностью 218 л.с. (передний привод) и 222 л.с. (полный привод), является наиболее экономичным в расходе бензина (4,6 л / 100 км) и экологически безопаснее (CO - 100 г / км), что само по себе очень привлекает покупателей. Кроме того, этот двигатель - новое слово с точки зрения эффективности и мощности.

Отдельно стоит отметить обновленную систему AWD. Новый гибрид "RAV 4" оснащен усовершенствованной электронной системой полного привода, которая лучше реагирует на сложные поверхности и участки дороги. Во время тест-драйва возможности автомобиля в условиях бездорожья, были продемонстрированы в полной мере, на новой и предыдущей модели RAV4.

Когда слышишь Toyota - это ассоциируется в первую очередь с гарантией безопасности. Поэтому, разрабатывая новые технологии и модели, на первом месте, для Тойота, стоит безопасность жизни водителя.

Именно поэтому технология TSS (Toyota Safety Sense) обеспечивает безопасное вождение для предотвращения аварийных ситуаций, особенно в дальней дороге.

Во время тест-драйва были протестированы основные технологии безопасности, Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Departure Alert (LDA), которые помогут водителям сохранять максимальный контроль над вождением и дорогой.

Помимо вышеперечисленных, и Corolla и Rav4 нового поколения обладают следующими технологиями: PCS, AHB, LTA.

На всех этапах проведенных тест драйвов была предоставлена возможность испытать новые модели и сравнить с предыдущими, а также получить детальную информацию от инструкторов, которые были готовы ответить на все вопросы, связанные с оснащением автомобиля.

Более подробную информацию о наличии моделей в Азербайджане, их комплектации и стоимости, вы можете получить у официальных дилеров:

Toyota Bakı Mərkəzi

Ул. Ф.Байрамова, 26, Баку, Азербайджан

Тел.: (+994) 12 496 70 10 / (+994) 12 496 70 11 / *2002

Fax: (+994) 12 496 70 12

E-mail: info@toyotabaku.az

Website: www.toyotabaku.az

Toyota Abşeron Mərkəzi

Шоссе Баку-Сумгаит, 6-ой км

Баку, Азербайджан

Тел.: (+994 12) 349 00 60 / *0110

Email: info@toyota-absheron.az

Toyota Gəncə Mərkəzi

Шоссе Гянджа-Шамкир 1-ый км, Гянджа, Азербайджан

Тел.: (+994 22) 256 80 70

Email: info@toyota-absheron.az

Website: www.toyota-absheron.az