Программа развития ООН высоко оценивает предпринимаемые Азербайджаном шаги для развития сферы ИКТ и полному переходу к системе "электронное правительство".

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказала заместитель главы Программы развития ООН, директор регионального бюро по Европе и СНГ Мирьяна Эгге на VI Региональном форуме по интернет-управлению в Баку, посвященном кибербезопасности

Она отметила, что интернет и информационные технологии являются важной составляющей жизни общества.

"Итернет - это, в первую очередь, образование. Нужно использовать его во благо", - добавила Эгге.

Говоря о роли регионального форума, Эггер отметила, что он создаст новые возможности изучить потенциал интернет-технологий и возможности избежать киберугроз.

В среду в Баку в рамках "Недели кибербезопасности" проходит VI Региональный форум по интернет-управлению на тему "Кибербезопасность: наша общая ответственность". Организаторами мероприятия являются министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Программа развития ООН. Форум собрал местных и зарубежных экспертов, которые обсудят текущую ситуацию и предстоящие задачи в сфере обеспечения кибербезопасности, безопасный интернет, инновативные решения в сфере кибербезопасности и другие вопросы.