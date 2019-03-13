В законопроекте "Об общем образовании" отражен вопрос о надбавках к заработной плате работников специальных учебных заведений (Социальная защита педагогов общеобразовательных учреждений).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно дополнению к законопроекту, будут повышены зарплаты сотрудников специальных учебных заведений для детей с ограниченными возможностями здоровья, дающих инклюзивное образование, лишенных родительской опеки или отсутствия родительской опеки.