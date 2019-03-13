В Азербайджане увеличат зарплаты тысячам человек
13 марта 2019 14:28 546
В законопроекте "Об общем образовании" отражен вопрос о надбавках к заработной плате работников специальных учебных заведений (Социальная защита педагогов общеобразовательных учреждений).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно дополнению к законопроекту, будут повышены зарплаты сотрудников специальных учебных заведений для детей с ограниченными возможностями здоровья, дающих инклюзивное образование, лишенных родительской опеки или отсутствия родительской опеки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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