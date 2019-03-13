В Баку закрылся известный сервис такси
13 марта 2019 14:57 246
Действующая в Баку компания по оказанию услуг такси прекратила свою деятельность.
Как сообщает ONA cо ссылкой на Министерство налогов, ликвидировано ООО "OK TAXI", передает Day.Az.
Кредиторы в течение двух месяцев могут предъявить свои требования по адресу: город Баку, Ясамальский район, ул.Захида Халилова, дом 11, квартира 12.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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