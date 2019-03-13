В Баку прошла конференция по итогам твининг-проекта "Поддержка министерства труда и социальной защиты населения в осуществлении реформы системы пенсионного обеспечения в Азербайджане", реализуемого при поддержке ЕС. Это уже третий по счету твининг-проект, реализуемый при сотрудничестве с Францией.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, в конференции приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, руководитель представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, советник посла Франции в Азербайджане Йохан Шиттерер, европейские эксперты и другие участники, передает Day.Az.

Бабаев отметил, что согласно поручению Президента Ильхама Алиева, в Азербайджане предприняты важные шаги по повышению пенсий и расширению охвата пенсионного обеспечения, а также предоставлению проактивных услуг посредством автоматизированной системы.

Министр сказал, что связи Азербайджана с ЕС, в том числе с Францией, постоянно развиваются, и подчеркнул, что визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во Францию, проведенные ею в стране официальные встречи являются важным вкладом в развитие двусторонних связей между странами.

Он отметил, что широкомасштабные реформы в социальной сфере также нацелены на совершенствование системы пенсионного обеспечения в соответствии с передовым европейским опытом. Твининг-проект "Поддержка министерства труда и социальной защиты населения в осуществлении реформы системы пенсионного обеспечения в Азербайджане" преследовал цель поддержки реформ в этом направлении. В рамках проекта, связанного с увеличением навыков и средств в сфере развития автоматизированной системы финансового контроля над пенсионным обеспечением (электронный аудит), совершенствованием институциональных и технических аспектов процесса составления бюджета, усилением механизмов стратегического планирования при составлении бюджета и так далее, осуществлена оценка на основе передового европейского опыта, подготовлены концептуальные и другие документы, предложения, рекомендации. Совместно с европейскими экспертами проведена целенаправленная работа по всем компонентам совместного проекта.

Янкаускас сказал, что совместные проекты, реализованные за прошедший период, были нацелены на поддержку развития системы труда и социальной защиты в Азербайджане. Эти проекты позволили изучить практику стран ЕС в соответствующих сферах и новые подходы, а также использовать эту практику для будущих проектов. Янкаускас подчеркнул, что твининг-проект в области пенсионного обеспечения также сыграет свою роль в процессе проведения реформ в пенсионной сфере.

Шиттерер сказал, в свою очередь, что связи между Францией и Азербайджаном в политической, экономической и других сферах постоянно расширяются. В частности, он отметил визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во Францию и подчеркнул особую значимость этого визита для еще большего расширения сотрудничества двух стран в различных сферах. Шиттерер рассказал о важности твининг-проекта для развития сотрудничества в социальной сфере и добавил, что эффективные результаты этого проекта внесут свой вклад в совершенствование системы социальной защиты в Азербайджане.

Также на конференции выступили руководитель проекта от Азербайджана, заведующий отделом пенсионной политики и контроля над персональным учетом минтруда и социальной защиты населения Чингиз Алиев и руководитель проекта от Франции Элиз Дебиз, которые рассказали о работе по компонентам проекта.