Предприниматели, осуществляющие деятельность в Джоджуг Марджанлы, получат всестороннюю поддержку.

Об этом в среду сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики, передает Day.Az.

Согласно сообщению, "Друг малого и среднего бизнеса" ("Друг МСБ") Агентства по развитию МСБ при министерстве экономики теперь будет предоставлять услуги предпринимателям, осуществляющим деятельность в прифронтовых районах.

Так, 13 марта "Друг МСБ" начал действовать в Физулинском районе. Это первый "Друг МСБ" в Верхне-Карабахском экономическом районе, который позволит предпринимателям, действующим не только в Физулинском районе, но и прилегающих районах, в том числе в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, воспользоваться услугами Агентства.

В связи с этим в Центре Гейдара Алиева, расположенном в городе Горадиз, при организационной поддержке Агентства по развитию МСБ прошло мероприятие с участием соответствующих государственных структур и предпринимателей.

Выступивший на мероприятии заместитель министра экономики Сахиб Мамедов подчеркнул, что развитие предпринимательства является одним из важных направлений социально-экономической политики, проводимой под руководством Президента Азербайджана, и в стране проводятся различные мероприятия и реформы в области развития частного сектора. Было отмечено, что развитие малого и среднего бизнеса является одним из важных направлений "Друга МСБ", который начал свою деятельность в Физулинском районе.

Председатель правления Агентства МСБ Орхан Мамедов рассказал о деятельности структуры и механизме "Друг МСБ". Было подчеркнуто, что в целях поддержки развития предпринимательства в прифронтовых районах, поощрения создания в районе новых субъектов предпринимательства, в Физулинском районе начал действовать "Друг МСБ". Это 13-ый по счету "Друг МСБ" и предусматривается, что сеть охватит всю территорию страны. "Друг МСБ" оказывает поддержку на всех этапах предпринимательской деятельности, действует в области определения и реализации инициатив, потенциальных возможностей бизнесменов, создания и развития субъектов МСБ, а также защиты прав предпринимателей.

В рамках мероприятия прошла презентация в связи с "Другом МСБ", была предоставлена информация о направлениях его деятельности и услугах, которые он будет предоставлять. Были даны ответы на вопросы предпринимателей.

Затем участники мероприятия ознакомились с офисом "Друга МСБ", расположенным в Центре Гейдара Алиева в городе Горадиз.

В этот же день в рамках проектов, совместно реализуемых министерством экономики и посольством Турции в Азербайджане, была введена в эксплуатацию мобильная мастерская для переработки и упаковки продукции, производимой в созданных в селе Джоджуг Марджанлы пчеловодческих хозяйствах, а также мобильный пункт продажи для продажи сельскохозяйственной продукции.

В связи с этим в Джоджуг Марджанлы прошло мероприятие с участием министерства экономики, посольства Турции в Азербайджане, Тюркского агентства сотрудничества и координации (TİKA), юридического лица публичного права ABAD при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Общественного объединения бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана, предпринимателей и жителей Джоджуг Марджанлы.

Выступивший на мероприятии заместитель министра экономики Сахиб Мамедов подчеркнул, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию регионов, и отметил значимость совместных проектов в социально-экономическом развитии Джоджуг Марджанлы и обеспечении занятости жителей села. Заместитель министра также отметил, что продукция пчеловодческих хозяйств будет перерабатываться в мобильной мастерской и затем упаковываться, а после выставляться на продажу под брендом "Джоджуг Марджанлы". По его словам, продукция также будет продаваться в мобильных пунктах продажи.

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов в своем выступлении рассказал о работе Агентства, проделанной в направлении развития малого и среднего предпринимательства. Мамедов сказал, что введенная в эксплуатацию мобильная мастерская по переработке меда, подготовленная по заказу Агентства по развитию МСБ, будет предоставлять услуги в пчеловодческих хозяйствах в Джоджуг Марджанлы и ближайших селах. Председатель правления Агентства также сказал, что предприниматели, осуществляющие деятельность в Доджуг Марджанлы, и в дальнейшем будут получать всестороннюю поддержку.