Азербайджанская нефть резко подорожала
14 марта 2019 10:03 277
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,65 доллара.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в настоящее время стоимость азербайджанской нефти марки AzeriLight составляет 68,59 доллара за баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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