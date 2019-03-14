Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,65 доллара.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в настоящее время стоимость азербайджанской нефти марки AzeriLight составляет 68,59 доллара за баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).