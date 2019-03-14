Ввод в эксплуатацию завода "SOCAR карбамид" в Азербайджане способствует устойчивому развитию страны.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, на международной конференции "Argus Минеральные удобрения 2019". Производство и логистика в Каспийско-Черноморском регионе" в Баку.

"Помимо того, что SOCAR реализует различные энергетические проекты, как в Азербайджане, так и в регионе, госкомпания также всячески поддерживает развитие ненефтяного сектора страны", - сказал Абдуллаев.

Глава SOCAR добавил, что одним из таких шагов является строительство карбамидного завода в Азербайджане.

Как отметил Абдуллаев, раньше, ежегодно на импорт удобрений тратилось 80-90 миллионов долларов, а теперь в импорте нет необходимости.

Глава SOCAR отметил, что часть производимых удобрений будет экспортироваться, так как производственная мощность завода в несколько раз превышает внутренний спрос на карбамид.

Президент компании отметил, что десять лет назад было трудно предположить, что Азербайджан будет выступать в качестве производителя удобрений. Абдуллаев сказал, что SOCAR играет важную роль не только для энергетического рынка Азербайджана, но и для рынка всего региона. Говоря о деятельности компании, Абдуллаев отметил, что SOCAR уже является глобальной компанией.

"В прошлом мы продавали только произведенную в Азербайджане продукцию, но теперь в торговом портфеле компании продукция иностранных компаний занимает особое место. Эта торговля приносит больше прибыли. Таким образом, 90 процентов прибыли компания заработала на зарубежных рынках", - сказал глава госкомпании.

Отметим, что 16 января был введен в строй завод "SOCAR карбамид", построенный на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Было сообщено, что начало производства на заводе "SOCAR карбамид" устранит потребность в импорте азотных удобрений, тем самым, расходы страны в иностранной валюте сократятся. Используя 435 миллионов кубометров природного газа в качестве сырья, завод способен производить 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции. Порядка 70 процентов объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 миллионов долларов. Введение в строй этого завода сыграет важную роль в развитии сельского хозяйства в Азербайджане. Карбамидные удобрения имеют самое высокое содержание азота, поэтому считаются наиболее качественным азотным удобрением. Этот тип удобрений, обладающий способностью быстро растворяться в воде, получается в результате синтеза аммиака и диоксида углерода. Спрос на карбамид связан с его низкой стоимостью, экономичной транспортировкой, удобным применением, которое способствует высокой урожайности в сельском хозяйстве. Этот продукт широко используется также в производстве других химических веществ и фармацевтике. Завод "SOCAR карбамид" в настоящее время является самым крупным проектом в стране, реализованным в ненефтяном секторе, его общая стоимость составляет примерно 800 миллионов евро. Финансирование проекта на первоначальном этапе осуществлялось за счет средств, выделенных из государственного бюджета. В процессе строительства завода ряд международных банков на основе государственных гарантий предоставили средства в размере 500 миллионов евро.