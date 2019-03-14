Министр отметил, что в связи с проблемными кредитами проводится работа, предусмотренная указом Президента Ильхама Алиева.

Шарифов добавил, что Палата надзора над финансовыми рынками работает с банками в этом направлении: "Уточняется объем и число кредитов, на основании чего начнутся соответствующие работы и осуществлены выплаты. Механизм по финансированию практически уже готов, никаких проблем не предвидится".

По словам министра, в министерстве финансов создана "горячая" линия.

Шарифов подчеркнул, что все главные вопросы уже решены.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Также в рамках указа банки получат льготные кредиты под государственную гарантию в размере до 682 миллионов манатов.

В целях предупреждения ухудшения валютной позиции банков им также предоставят за счет выделенного кредита ценные бумаги на общую сумму до 215 миллионов манатов с годовой процентной ставкой 0,5 процента.