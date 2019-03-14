Цена на нефть Brent впервые с ноября поднялась выше $68
14 марта 2019 12:30 68
Стоимость нефтяной марки Brent на торгах в четверг превысила отметку в 68 долларов за баррель впервые с 16 ноября 2018 года, свидетельствуют данные торгов, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,7% - до 68,02 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,62%, до 58,62 доллара за баррель.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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