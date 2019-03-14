Завод "SOCAR карбамид" начнет экспорт удобрений в мае текущего года. Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал директор завода Хаял Джафаров на международной конференции "Argus Минеральные удобрения 2019. Производство и логистика в Каспийско-Черноморском регионе" в Баку.

Директор завода отметил, что компания Samsung Engineering Co., Ltd. полностью завершит передачу карбамидного завода азербайджанской SOCAR в мае, а сам процесс передачи начнется в апреле этого года.

Как отметил Джафаров, в год будет экспортироваться до 500 тысяч тонн карбамида, добавив, что большая часть продукции будет поставляться в Турцию.

"Также мы планируем выйти на рынки стран Черного моря и Средиземноморья", - сказал Джафаров.

Он также добавил, что общая стоимость карбамидного завода составляет 780 миллионов евро.

Отметим, что 16 января был введен в строй завод "SOCAR карбамид", построенный на территории Сумгайытского химического промышленного парка.

Было сообщено, что начало производства на заводе "SOCAR карбамид" устранит потребность в импорте азотных удобрений, тем самым, расходы страны в иностранной валюте сократятся. Используя 435 миллионов кубометров природного газа в качестве сырья, завод способен производить 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции. 70 процентов объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 миллионов долларов. Введение в строй этого завода сыграет важную роль в развитии сельского хозяйства в Азербайджане. Карбамидные удобрения имеют самое высокое содержание азота, поэтому считаются наиболее качественным азотным удобрением. Этот тип удобрений, обладающий способностью быстро растворяться в воде, получается в результате синтеза аммиака и диоксида углерода. Спрос на карбамид связан с его низкой стоимостью, экономичной транспортировкой, удобным применением, которое способствует высокой урожайности в сельском хозяйстве. Этот продукт широко используется также в производстве других химических веществ и фармацевтике.

Завод "SOCAR карбамид" в настоящее время является самым крупным проектом в стране, реализованным в ненефтяном секторе, его общая стоимость составляет примерно 800 миллионов евро. Финансирование проекта на первоначальном этапе осуществлялось за счет средств, выделенных из государственного бюджета. В процессе строительства завода ряд международных банков на основе государственных гарантий предоставили средства в размере 500 миллионов евро.