Азербайджан и Иран имеют большой потенциал для расширения связей в сфере водного и воздушного транспорта.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал находящийся в Азербайджане министр экономики и финансов Ирана Фархад Дажпасанд на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку.

По словам министра, иранский рынок полностью открыт для азербайджанских инвестиций. Он отметил, что самым оптимальным вариантом для расширения сотрудничества между двумя странами является создание совместных предприятий.

Отметив, что товарооборот между странами в 2018 году вырос на 74 процента, министр добавил, что для развития этих связей есть большой потенциал.

Как отметил Дажпасанд, отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются на очень высоком уровне, сегодня также существует возможность сотрудничества в финансовой и банковской сферах.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в 2018 году составил 446,03 миллиона долларов, из которых 31,23 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Иран.