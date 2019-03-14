В каких сферах могут сотрудничать Азербайджан и Иран - ГОВОРИТ МИНИСТР
Азербайджан и Иран имеют большой потенциал для расширения связей в сфере водного и воздушного транспорта.
Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал находящийся в Азербайджане министр экономики и финансов Ирана Фархад Дажпасанд на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку.
По словам министра, иранский рынок полностью открыт для азербайджанских инвестиций. Он отметил, что самым оптимальным вариантом для расширения сотрудничества между двумя странами является создание совместных предприятий.
Отметив, что товарооборот между странами в 2018 году вырос на 74 процента, министр добавил, что для развития этих связей есть большой потенциал.
Как отметил Дажпасанд, отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются на очень высоком уровне, сегодня также существует возможность сотрудничества в финансовой и банковской сферах.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в 2018 году составил 446,03 миллиона долларов, из которых 31,23 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Иран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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