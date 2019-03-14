Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в четверг понизились. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 14 марта подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 2,3205 маната, составив 2215,3465 маната, серебра - на 0,1158 маната, до 26,1269 маната, платины - на 0,595 маната, до 1419,313 маната, а унция палладия подорожала на 22,6185 маната, до 2629,713 маната.

Название 14.03.2019 13.03.2019 Золото XAU 2215.3465 2217,667 Серебро XAG 26.1269 26,2427 Платина XPT 1419.313 1419,908 Палладий XPD 2629.713 2607,0945

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.