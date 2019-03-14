В Азербайджане изменились цены на драгметаллы
Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в четверг понизились. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 14 марта подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 2,3205 маната, составив 2215,3465 маната, серебра - на 0,1158 маната, до 26,1269 маната, платины - на 0,595 маната, до 1419,313 маната, а унция палладия подорожала на 22,6185 маната, до 2629,713 маната.
|
Название
|
14.03.2019
|
13.03.2019
|
Золото
|
XAU
|
2215.3465
|
2217,667
|
Серебро
|
XAG
|
26.1269
|
26,2427
|
Платина
|
XPT
|
1419.313
|
1419,908
|
Палладий
|
XPD
|
2629.713
|
2607,0945
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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