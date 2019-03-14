Сегодня в отеле JW Marriott Absheron состоялась пресс-конференция, посвященная изменениям в структуре акционеров AccessBank. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

Председатель правления банка Анар Гасанов объявил сегодня о завершении процесса увеличения капитала. Комментируя данный процесс, Гасанов отметил, что 15 ноября 2018 года банк, действующие акционеры и кредиторы банка подписали Соглашение об укреплении позиции AccessBank по капиталу.

28 февраля 2019 года в тесном сотрудничестве с Палатой надзора над финансовыми рынками банк успешно завершил увеличение капитала на 118,5 миллиона манатов, включая эмиссию новых акций для новых акционеров и действующего учредителя - Международной финансовой корпорации (IFC), а также перераспределение существующих акций новым акционерам.

Новыми акционерами являются Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Голландский банк развития (FMO); Австрийский банк развития; финансовый институт развития Швейцарии SIFEM AG, европейские инвестиционные фонды, управляемые responsAbility Investments, EFSE, Symbiotics SICAV и GGF.

Приветствуя новых акционеров, Анар Гасанов заявил, что "AccessBank укрепляется не только за счет дополнительного капитала, но и за счет появления новых международных акционеров, представляющих подразделения по развитию Европейского союза, Швейцарии, Австрии, Нидерландов и всех других государств, которые являются членами Азиатского банка развития, а также частных инвесторов из Европы".

По словам Анара Гасанова, после направления 118,5 миллиона манатов на увеличение уставного капитала банка акционерный капитал достигнет 258 миллионов манатов.

"Капитал II уровня будет дополнительно увеличен на 22 миллиона манатов с помощью субординированных долговых инструментов, и дополнительно 22 миллиона манатов будут выделены на "условный капитал", который будет использоваться в будущем при необходимости", - подчеркнул председатель правления.

Отметив, что вместе с новыми инвесторами был разработан четырехлетний план стратегического развития, Гасанов сказал, что, согласно документу, AccessBank планирует активно наращивать кредитный портфель, а также выйти на более высокий уровень прибыльности.

"Банк продолжит свою миссию по поддержке микро-, малого и среднего бизнеса и будет активно участвовать в развитии этих секторов. Процесс капитализации обеспечит банк необходимыми ресурсами и позволит AccessBank удовлетворить растущие финансовые потребности его клиентов", - сказал предправления.

Кроме того, Гасанов отметил, что будет сформирован новый Наблюдательный совет, который будет отражать новую структуру акционеров, о чем банк в ближайшее время предоставит подробную информацию.

Отметив, что акции Европейского банка реконструкции и развития, KfW и Access Microfinance Holding AG были проданы LFS Advisory GmbH, Гасанов поблагодарил их за ценную поддержку в течение последних 15 лет.

Джордж Рубли (George Rublee), представитель Азиатского банка развития: "Усилия, приложенные Азиатским банком развития по рекапитализации, подчеркивают приоритеты, которые мы согласовали с правительством Азербайджана, являющегося одним из акционеров АБР. Мы поддерживаем расширение динамичного и устойчивого сектора финансовых услуг в стране в качестве катализатора инклюзивного роста. AccessBank обслуживает основную часть населения, которая играет важную роль в макроэкономике страны, и продолжит вносить ценный вклад в развитие и диверсификацию экономики. Мы рассчитываем на сотрудничество с нашими партнерами, чтобы поддержать AccessBank на пути дальнейшего успеха".

Йитка Бурес (Jitka Bures), представитель Европейского инвестиционного банка: "Участие ЕИБ в рекапитализации AccessBank является частью нашей стратегии обеспечения доступа к финансовым ресурсам для малого и среднего бизнеса. Малые и средние предприятия являются основой любой экономики, обеспечивая занятость для значительной части работоспособного населения. ЕИБ надеется, что AccessBank продолжит развивать свой бизнес и оказывать положительное влияние на качество жизни обычных людей в Азербайджане".

Джерри Ву (Jerry Wu), представитель Международной Финансовой Корпорации (IFC): "Являясь одним из акционеров-учредителей, IFC остается приверженной миссии AccessBank. Мы рассчитываем на сотрудничество с новыми акционерами для поддержки следующего этапа роста анка и помочь увеличению финансирования малого бизнеса в Азербайджане, поддерживая создание рабочих мест и экономическое развитие страны".

Олег Иванийчук (Oleg Ivaniychuk), представитель responsAbility: "responsAbility в прошлом активно поддерживала AccessBank как кредитор и доверенный партнер в процессе рекапитализации и продолжит эту поддержку в будущем в качестве акционера. Мы высоко ценим участие других кредиторов, акционеров и ПНФР в процессе рекапитализации, а также твердую приверженность и преданность коллектива банка. Сейчас мы начинаем новый этап в развитии банка и готовы оказать поддержку для того, чтобы AccessBank стал еще более сильным, эффективным и инновативным банком".

Новая структура акционеров выглядит следующим образом:

- Азиатский банк развития - 19,9%;

- Европейский инвестиционный банк - 17,39%;

- Международная финансовая корпорация - 16,56%;

- инвестиционные фонды, управляемые responsAbility:

responsAbility SICAV (Lux) - 2,91%

responsAbility Management Company S.A. - 7,11%

- Голландский банк развития (FMO) - 9,41%;

- Австрийский банк развития - 9,17%;

- SIFEM AG - 8,89%;

- EFSE - 2,78%

- Symbiotics SICAV (Lux.) - 2,27%

- GGF - 1,77%

- LFS Advisory GmbH - 1,27%

- Черноморйский банк торговли и развития - 0,58%