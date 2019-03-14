Министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров, находящийся с официальным визитом в Японии, встретился с министром иностранных дел страны Таро Коно.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство по налогам, Коно напомнил свой официальный визит в Баку в сентябре 2018 года и сказал, что в Азербайджане были проведены плодотворные встречи, и добавил, что ускоренно развивается взаимное сотрудничество, передает Day.Az.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность развитием политических и экономических связей между двумя странами, было подчеркнуто, что азербайджано-японские связи будут укрепляться и в дальнейшем.

В рамках визита Джаббаров также встретился со специальным советником премьер-министра Японии Тамохико Танигучи, заместителем министра иностранных дел Тошико Абе, а также заместителем министра финансов Японии, членом межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Япония Кеничиро Уено.

В ходе встреч были проведены обсуждения о текущем положении сотрудничества между странами, перспективах расширения экономических связей и повышению объема торговли.

Министр по налогам Азербайджана также встретился с членами азербайджано-японского экономическим комитета. Во время встречи состоялся обмен мнениями по возможностям повышения участия бизнес кругов Японии в экономики Азербайджана, по импорту новых технологий в сферы промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения Азербайджана, вложению инвестиций и другим вопросам.

Во встречах, проводимых азербайджанской делегацией, также принял участие временно поверенный в делах Азербайджана Японии Фарид Талыбов.