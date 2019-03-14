Микаил Джаббаров на переговорах с главой МИД Японии - ФОТО
Министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров, находящийся с официальным визитом в Японии, встретился с министром иностранных дел страны Таро Коно.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство по налогам, Коно напомнил свой официальный визит в Баку в сентябре 2018 года и сказал, что в Азербайджане были проведены плодотворные встречи, и добавил, что ускоренно развивается взаимное сотрудничество, передает Day.Az.
В ходе встречи была выражена удовлетворенность развитием политических и экономических связей между двумя странами, было подчеркнуто, что азербайджано-японские связи будут укрепляться и в дальнейшем.
В рамках визита Джаббаров также встретился со специальным советником премьер-министра Японии Тамохико Танигучи, заместителем министра иностранных дел Тошико Абе, а также заместителем министра финансов Японии, членом межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Япония Кеничиро Уено.
В ходе встреч были проведены обсуждения о текущем положении сотрудничества между странами, перспективах расширения экономических связей и повышению объема торговли.
Министр по налогам Азербайджана также встретился с членами азербайджано-японского экономическим комитета. Во время встречи состоялся обмен мнениями по возможностям повышения участия бизнес кругов Японии в экономики Азербайджана, по импорту новых технологий в сферы промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения Азербайджана, вложению инвестиций и другим вопросам.
Во встречах, проводимых азербайджанской делегацией, также принял участие временно поверенный в делах Азербайджана Японии Фарид Талыбов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!