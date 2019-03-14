На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 19 марта состоится аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены 1,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 1092 дня. Процентная ставка будет составлять девять процентов годовых. Выплаты по процентам в течение периода обращения будут осуществлены шесть раз. Срок погашения нот - 15 марта 2022 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.