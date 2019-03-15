Дешевые авиабилеты в Европу – НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА
15 марта 2019 11:11 300
Латвийская авиакомпания AirBaltic начнет совершать прямые авиарейсы Рига-Баку со второго мая 2019 года. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в авиационном рынке страны.
По словам источника, рейсы являются сезонными и будут выполняться с мая до декабря 2019 года.
Минимальная стоимость билетов в оба направления составляет 137 евро.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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