Латвийская авиакомпания AirBaltic начнет совершать прямые авиарейсы Рига-Баку со второго мая 2019 года. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в авиационном рынке страны.

По словам источника, рейсы являются сезонными и будут выполняться с мая до декабря 2019 года.

Минимальная стоимость билетов в оба направления составляет 137 евро.