Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку c 9,25 до девяти процентов.

Об этом сообщили Day.Az в Центральном банке Азербайджана.

Правление ЦБА также изменила параметры процентного коридора: Его верхний предел снижен до 11 процентов, а нижний - до семи процентов.

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