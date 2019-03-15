Центробанк Азербайджана принял важное решение по процентным ставкам
15 марта 2019 11:30 127
Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку c 9,25 до девяти процентов.
Об этом сообщили Day.Az в Центральном банке Азербайджана.
Правление ЦБА также изменила параметры процентного коридора: Его верхний предел снижен до 11 процентов, а нижний - до семи процентов.
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