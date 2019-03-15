ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) рассматривают возможность привлечения кредита от Всемирного банка для реконструкции части железной дороги Баку-Астара-граница с Ираном. Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам председатель ЗАО Джавид Гурбанов.

По словам Гурбанова, часть средств на реконструкцию планируется направить из госбюджета. Всего, как отметил глава ведомства, реконструкция затронет 243 километра дорог и позволит расширить ее, сделав двухлинейной.

Также, совместно с иностранными компаниями, сейчас ведутся работы по проектированию нового участка железной дороги Баку-Астара на территории Лянкаранского района страны, добавил он. Проектирование завершится до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что правительство Азербайджана ведет подготовительные работы по переносу железной дороги Баку-Астара. Речь шла о части железной дороги, которая проходит через Лянкаран и Астару. Отмечалось, что железная дорога проходит по морскому побережью и закрывает выход к морю. Кроме того, прилив размывает фундамент дороги, она быстрее выходит из строя, несмотря на ремонт.