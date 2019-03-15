В январе-феврале 2019 года Азербайджан экспортировал 5,78 миллионов тонн нефти, что на 58 процентов больше показателя двух месяцев прошлого года. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет страны.

По данным отчета, в суммарном выражении объем экспорта составил 2,6 миллиарда долларов (рост за год на 42,5 процента).

Также в отчетный период Азербайджан экспортировал почти 92,57 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму 48,5 миллиона долларов. За год эти показатели сократились в 2,3 раза и 2,2 раза соответственно. Удельный вес нефтепродуктов в экспорте страны составляет 1,54 процента.

Всего за два месяца объем экспорта из Азербайджана в суммарном выражении составил 3,15 миллиарда долларов, что на более чем 42 процента превышает показать аналогичного периода прошлого года.