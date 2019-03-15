Валютные резервы Азербайджана значительно выросли
С начала 2019 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 4,1 процента, составив 46,6 миллиарда долларов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центральный банк (ЦБА) страны.
Как отмечается, это говорит о том, что платежный баланс формируется с профицитом.
"Внешняя среда остается благоприятной. По предварительным данным, положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 986,3 миллиона долларов. Экспорт за год вырос на 42,6 процента, в том числе ненефтяной экспорт - на 16,4 процента", - говорится в сообщении.
По данным ЦБА, в последние месяцы на мировых рынках наблюдались тенденции к росту цен на товары. В январе-феврале 2019 года средняя цена на нефть составила 62 доллара. Стоимость "черного золота" с начала года выросла на 26 процентов (14 долларов). Согласно информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), индекс продовольственных цен вырос в январе-феврале на 3,4 процента, но, тем не менее, остался на 2,2 процента меньше показателей аналогичного периода прошлого года.
Инфляция у торговых партнеров Азербайджана в последнее время остается стабильной, серьезных изменений в курсе валют этих стран не было.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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