Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана внесла ясность в вопросы, касающиеся проблемных кредитов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Палату.

Согласно сообщению, разрабатываются правила связи с исполнением указа Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц". Правила разрабатываются совместно Палатой надзора над финансовыми рынками и Центральным банком.

Вопрос: Согласно указу, по каким видам кредитов будет выплачиваться компенсация?

Ответ: Согласно указу, выплата компенсации касается всех видов гарантированных и негарантированных кредитов в размере не более 10 тысяч долларов США, рассчитываемой по датам двух девальваций (21 февраля и (или) 21 декабря 2015 года) оставшейся суммы кредитных долгов физических лиц в иностранной валюте.

Вопрос: Относится ли данный указ к физическим лицам, размеры кредитных долгов которых в отдельных банках составляют до 10 тысяч долларов США, однако совокупный долг превышает 10 тысяч долларов США?

Ответ: Нет. Этот указ касается физических лиц, у которых имелись кредитные долги во всех банках и небанковских кредитных организациях, действовавших или ликвидированных в период первой девальвации (21 февраля 2015 года) и второй девальвации (21 декабря 2015 года), и размер оставшейся суммы основных кредитов этих лиц не превышает 10 тысяч долларов США.

Вопрос: Относится ли указ к физическим лицам, которые взяли кредит до девальвации и погасившим кредит после девальвации?

Ответ: Да. Согласно указу, физическим лицам, взявшим кредит до девальвации и погасившим кредит после окончания девальвации, будет выплачена компенсация исходя из оставшейся суммы основных кредитных долгов в соответствующие даты девальвации.

Вопрос: Если физическое лицо взяло кредит на сумму более 10 тысяч долларов США до 21 февраля 2015 года, будет ли данный указ относится к ним?

Ответ: Если оставшаяся часть по основному кредитному долгу, взятому физическим лицом до 21 февраля 2015 года в размере более 10 тысяч долларов США, не превышало к 21 февраля 2015 года и (или) к 21 декабря 2015 года 10 тысяч долларов США, то в этом случае действие указа будет распространяться и на этих лиц.

Вопрос: Если физическое лицо выплатило часть остатка кредита по основному долгу в размере 10 тысяч долларов (например: 2000 долларов США) в промежутке от 22 февраля до 21 декабря 2015 года, а оставшуюся часть (например: 8000 долларов США) после 21 декабря 2015 года, то, как в таком случае будет выплачиваться компенсация?

Ответ: В данном случае оставшаяся часть по основному кредитному долгу, образовавшемуся к 21 февраля и 21 декабря 2015 года, будет рассчитываться отдельно. То есть, в связи с тем, что оставшаяся часть по кредитному долгу, образовавшемуся к 21 февраля 2015 года, составит 10 тысяч долларов, то компенсация составит 2500 манатов, а размер остатка по основному кредитному долгу, образовавшемуся к 21 декабря 2015 года, составит 8000 долларов США, то компенсация будет выплачиваться в размере 4800 манатов. Общий размер компенсации составит 7300 манатов.

Вопрос: В случае, если физическое лицо осуществляло выплаты по кредиту в размере 10 тысяч долларов, взятому им ранее до девальвации, но не смогло полностью его выплатить. В таком случае, будет ли ему выплачена компенсация?

Ответ: Да, компенсация выплачивается по всем кредитам, взятым до девальвации, но погашенным после девальвации, или же по не полностью выплаченным кредитам.

Вопрос: В случае наличия кредитного долга у физического лица, срок выплаты которого истек, то будет ли лицу выплачена компенсация?

Ответ: Да. Но в таком случае компенсация, в первую очередь, будет направлена на выплату всех основных кредитных долгов, срок выплаты которых истек, по всем действующим и (или) ликвидированным банкам и небанковским кредитным организациям.

Вопрос: Предусматриваются ли какие-либо льготы для физических лиц, подписавших в промежутке от 22 февраля 2015 года до 21 декабря 2015 года договор по кредиту в размере до 10 тысяч долларов США и оплативших в этом промежутке соответствующий кредитный долг?

Ответ: Компенсация выплачивается в целях покрытия государством финансовой потери, с которым столкнулось физическое лицо в результате девальвации. В случае если в соответствующий промежуток времени не было девальвации, а также, если физическое лицо не столкнулось с какой-либо финансовой потерей, то данному лицу не предусматривается выплата компенсации.

Вопрос: Предусмотрены ли указом какие-либо льготы лицам, взявшим кредит в размере до 10 тысяч долларов США после 21 декабря 2015 года?

Ответ: Компенсация выплачивается в целях покрытия государством финансовой потери, с которым столкнулось физическое лицо в результате девальвации. После 21 декабря 2015 года в Азербайджане не происходили девальвации, поэтому физические лица не сталкивались с какими-либо финансовыми потерями. В связи с этим, данным физическим лицам не предусмотрена выплата какой-либо компенсации. Тем не менее, если срок задержки по кредитному долгу к первому марта 2019 года превышает более 360 дней, банк предложит этим лицам реструктуризировать основные кредитные долги, заменив такой кредит льготным кредитом, с годовой процентной ставкой в размере одного процента сроком на пять лет (с льготным периодом в один год). Также в подобном случае предусматривается аннулировать проценты по этим кредитам.

Вопрос: Будет ли выплачена компенсация физическим лицам, долларовые долги которых были реструктуризированы и переведены в манаты?

Ответ: В случае, если оставшийся долг по основному кредиту физического лица в иностранной валюте, возникший к 21 февраля и (или) 21 декабря 2015 года, меньше 10 тысяч долларов США, им будет выплачена соответствующая компенсация.

Вопрос: Согласно указу, затронет ли выплата компенсаций или реструктуризация долгов кредиты в рублях и евро?

Ответ: Да. Согласно указу, выплата компенсации или реструктуризация, относится к кредитам во всех иностранных валютах. В таком случае выплата компенсации осуществляется в соответствие с курсом валют этих кредитов на 21 февраля 21 декабря 2015 года, а реструктуризация - в соответствие с курсом на первое марта 2019 года Центрального Банка Азербайджана.

Вопрос: Какие долги по кредитам предусматривается реструктуризировать?

Ответ: Независимо от того, в какой валюте взят долг, предусматривается реструктуризировать кредиты, со сроком задержки выплаты более 360 дней по кредитным договорам, заключенным с первого января 2012 года до первого марта 2019 года.

Вопрос: Предусмотрены ли какие-либо льготы лицам, имеющим долг по манатным кредитам?

Ответ: Будут реструктуризированы кредиты с размером остатка по основному долгу в национальной валюте до 17 тысяч манатов по кредитным договорам, заключенным с первого января 2012 года до первого марта 2019 года, и со сроком задержки более 360 дней.

Вопрос: Согласно указу, какие меры предусматривает реструктуризация кредитов?

Ответ: Согласно указу, реструктуризация предусматривает заключение нового кредитного договора между банком и физическим лицом, предусматривающим списание процентов и неустойки (штраф, пени), рассчитанных по просроченным на более 360 дней кредитам по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2012 года до 1 марта 2019 года. Такие кредитные договора будут заменены новыми кредитными договорами с годовой процентной ставкой в один процент сроком на пять лет (с одним льготным годом).

Вопрос: Как будет решена проблема физических лиц, дела, по кредитным долгам которых на момент вступления указа в силу находятся в суде или находятся в исполнительном производстве?

Ответ: Предусматривается принятие мер, в соответствие с законодательством, в связи с прекращением судопроизводства по исполнительным документам, а также отмене находящихся в суде исков по просроченным кредитным долгам физическим лиц в размере до 10 тысяч долларов США и до 17 тысяч манатов, образовавшихся к 1 марта 2019 года, по кредитным договорам, заключенным с 1 января и до 1 марта 2019 года во всех валютах.

Вопрос: Какие шаги должны быть предприняты физическими лицами для получения льгот?

Ответ: Нет необходимости в обращении физических лиц в банки. В настоящее время разрабатывается список клиентов, которые смогут воспользоваться льготами. Банки по этим спискам должны обращаться к клиентам. В то же время, каждое физическое лицо сможет проверить в реестре, который будет создан в целях выплат компенсации, наличие своего имени в списке.