Депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы сказал, что депутаты получают много жалоб от населения в связи с лимитом Тарифного совета касательно использования природного газа, передает Day.Az со ссылкой на anews.az.

"Я хотел бы попросить Тарифный совет, чтобы он рассмотрел возможные уступки касательно этого вопроса. Во многих странах различные цены на использование газа днем и ночью. Подобное можно применить и в нашей стране", - отметил Агамалы.