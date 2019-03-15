Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте евробондов ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) на уровне "ВВ+", говорится в сообщении агентства, опубликованном в пятницу.

Fitch отмечает, что чистые финансовые потребности ЗАО "Южный газовый коридор" для операционных и капитальных расходов в 2019-2020 годах составят около 700 миллионов долларов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что финансирование проекта представляет из себя комбинацию займов и государственных вложений, включая капитальные вливания, объем которых, на конец 2018 года, составил 2,4 миллиарда долларов.

Как говорится в сообщении, Азербайджан предусмотрел резервы для выполнения своих гарантий в госбюджете на 2016-2018 год. Ожидается, что эта тенденция будет продолжена в 2019 году.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

В Баку 29 мая 2018 года состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.