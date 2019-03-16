Азербайджан купил у Ирана крупную партию сельхозтехники
В прошлом году ОАО "Агролизинг" закупило у Ирана 44 единицы различной сельскохозяйственной техники. Об этом в субботу в Баку на 13-м заседании Государственной комиссии по экономической, торговой и гуманитарной сферам между Азербайджаном и Ираном сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр сказал, что между двумя странами имеются широкие возможности для сотрудничества в сфере сельского хозяйства.
"Для еще большего углубления нашего сотрудничества в этой сфере мы предлагаем применять иранские технологии в области производства сушеных фруктов и овощей, установить сотрудничество между соответствующими структурами в сфере аграрных исследований и торговли, а также подписать соглашение о сотрудничестве по пищевой безопасности", - сказал Мустафаев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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