Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 11 по 15 марта составил 249,2 миллиона манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 233,8 миллиона манатов. Всего были размещены 2,3 миллиона нот по цене от 93,3873 маната до 1 008,8333 маната.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 10,8 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 84,7 тысячи долларов (144,1 тысячи манатов), на манатные облигации - 10,7 миллиона манатов.

Все сделки по долларовым облигациям пришлись на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям - на министерство финансов и Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 65,7 тысячи манатов.

РЕПО-операции составили 4,5 миллиона манатов.