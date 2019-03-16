Компания Azersun Holding планирует сохранить на стабильном уровне свою ценовую политику в 2019 году. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на встрече с журналистами председатель Наблюдательного совета холдинга Абдулбари Гезал.

По его словам, цены на продукцию компании останутся неизменными: "Мы не ставили перед собой целей повышать стоимость нашей продукции, наша задача в том, чтобы реализовать полностью всю продукцию на рынке сбыта".

По словам Гезала, в настоящее время доходы компании несколько снизились, что связано в определенной степени с конкуренцией на рынке.

Говоря о будущих планах холдинга, он отметил, что Azersun Holding планирует расширять производственные линии на предприятиях, заводах и фабриках, действующих внутри страны.

"Мы также планируем расширять сеть "Al Market" в Азербайджане. Это, в свою очередь, позволит создать новые рабочие места", - сказал он.

Гезал также прокомментировал слухи о том, что компания несвоевременно выплачивает зарплату сотрудникам. По его словам, это не соответствует действительности: "Наши сотрудники ежемесячно получают свою зарплату, так что никаких отклонений в сроках выплат нет".

Отметим, что Azersun Holding является одним из крупнейших холдингов Азербайджана, действующих в ненефтяном секторе. В группу компаний входит свыше 30 предприятий, специализирующихся в областях пищевой промышленности, сельского хозяйства, упаковочно-бумажной промышленности и торговли.