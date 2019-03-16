Азербайджан и Иран создадут совместные международные торговые компании. Об этом в субботу сказал Trend министр экономики и финансов Ирана, сопредседатель азербайджанско-иранской комиссии Фархад Дежпасанд, передает Day.Az.

"Две страны намерены создать как совместные инвестиционные компании, так и совместные фонды", - сказал министр.

Он добавил, что в течение двух лет также предусматривается ввод в эксплуатацию железной дороги Решт-Астара.

Отметим, что накануне состоялось 13-е заседание Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным сферам между Азербайджаном Ираном, по итогам которой был подписан протокол. Документ подписали сопредседатели комиссии - министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд.