Система "Электронное правительство" в Азербайджане находится на высоком уровне, сказал Trend эксперт по е-правительству Мераб Лабадзе, передает Day.Az.

"За последние годы в Азербайджане чувствуется очень большой прогресс. Показатель использования (usage rate) с каждым годом растет. В Грузии, например, этот показатель не растет, прогресса нет", - сказал он.

Как отметил эксперт, Азербайджан является одним из лидеров по этому показателю среди стран СНГ.

Далее Лабадзе отметил, что, в основном, электронным порталом в Азербайджане, как и во многих странах, пользуется молодое поколение.

"Чтоб привлечь к этому и людей средних лет, нужно проводить тренинги и курсы. А также было бы лучше, вовсе ликвидировать "бумажное обращение" и цифровизировать услуги полностью", - отметил он.

Портал е-правительства является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы взаимодействуют друг с другом в электронной форме.

Доступ к порталу осуществляется также с использованием электронной подписи, верификационных данных (логин и пароль) и мобильной системы аутентификации.

Формирование электронного правительства в Азербайджане основывается на международной практике. Основной правовой базой для его деятельности служит распоряжение Президента Азербайджана об утверждении "Государственной программы по развитию связи и информационных технологий в Азербайджане на 2010-2012 годы (Электронный Азербайджан)", указ Президента Азербайджанской Республики от 23 мая 2011 года "О некоторых мерах в сфере организации оказания электронных услуг в государственных органах".