Азербайджан является самым конструктивным членом ОПЕК+.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед Абдель Азиз аль-Фалих.

Новость обновляется