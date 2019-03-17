Азербайджан является самым конструктивным членом ОПЕК+ - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА
17 марта 2019 11:59 1 235
Азербайджан является самым конструктивным членом ОПЕК+.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед Абдель Азиз аль-Фалих.
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