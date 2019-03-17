Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере возобновляемых источников энергии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это предусмотрено меморандумом взаимопонимания, который подписан между министерством энергетики Азербайджана и саудовской компанией ACWA POWER.

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