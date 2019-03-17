Необходимо продолжать сотрудничество ОПЕК+.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+ в Баку.

"Учитывая нынешнюю стабильность и баланс на рынке нефти, у нас нет другой пути кроме как продолжать сотрудничество и еще больше усилить его, давать импульс этому сотрудничеству, чтобы успешно продолжать его в будущем. У нас для этого имеются все предпосылки",- сказал он.

Шахбазов отметил, что Азербайджан всегда активно участвовал в выполнении соглашения ОПЕК+ с самого начала, с 2016 года.

Азербайджан также активно участвовал в создании формата ОПЕК+ и в посреднических действиях.

Отметим, что 18 марта в Баку пройдет 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.