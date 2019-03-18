В Баку стартует заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
В понедельник в Баку стартует 13-ое заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как ожидается, с вступительной речью на заседании выступят министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, председатель Совместного мониторингового комитета, министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдулазиз аль-Фалих, президент ОПЕК, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
Затем пройдет презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и будет выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.
За день до заседания Совместного мониторингового комитета министров в Баку прошло 27-е заседание Совместной технической комиссии.
Среди участников заседания также будут министры и высокопоставленные представители Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Ливии, Нигерии, Конго, России, Казахстана, Бахрейна и Брунея.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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