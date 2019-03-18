В Азербайджане дорожают драгметаллы
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник подорожали. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 18 марта подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 3,009 маната, составив 2209,813 маната, серебра - на 0,0371 маната, до 25,999 маната, платины - подешевела на 1,394 маната, до 1408,654, палладия - на 10,4125 маната, до 2631,8975 маната.
|
Название
|
18.03.2019
|
15.03.2019
|
Золото
|
XAU
|
2209,813
|
2206,804
|
Серебро
|
XAG
|
25,999
|
25,9619
|
Платина
|
XPT
|
1408,654
|
1410,048
|
Палладий
|
XPD
|
2631,8975
|
2642,31
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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