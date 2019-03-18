Министр: Азербайджан готов дальше поддерживать усилия ОПЕК по сохранению баланса на рынке
Азербайджан готов дальше поддерживать усилия ОПЕК по сохранению баланса на нефтяном рынке.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на открытии 13-го заседания Совместного мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.
"Это мероприятие показывает историческую роль Азербайджана в нефтяной индустрии. Азербайджан не экспортирует нефть в больших объёмах, но играет большую роль в обеспечении энергобезопасности в мире. Надеюсь, что хартия ОПЕК+ будет финализирована скоро", - сказал он.
Министр отметил, что сотрудничество стран имеет важное значение для предотвращения рисков на нефтяном рынке.
"ОПЕК+ обеспечивает основную поддержку нефтяному рынку. В настоящее время мы видим позитивные результаты этого соглашения",- добавил министр.
Отметим, что 18 марта в Баку проходит 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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