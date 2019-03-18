Решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть принято в июне этого года. Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам в кулуарах 13-го заседания Совместного мониторингового комитета в Баку министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед Абделазиз аль-Фалих.

Министр добавил, что в апреле рано принимать решение о продлении.

Отметим, что в Вене седьмого декабря 2018 года на пятой министерской встрече стран, входящих и не входящих в ОПЕК, было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей. В рамках соглашения, Азербайджан с первого января 2019 года сократил ежесуточную добычу на 20 тысяч баррелей.

18 марта в Баку проходит 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсуждают текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания пройдет презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и будет выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.