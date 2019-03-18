Госкомитет по вопросам имущества 16 апреля проведет очередной аукцион по приватизации 62 государственных объектов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет.

На приватизацию будут вынесены 19 акционерных обществ, 18 малых государственных предприятий и объектов, 12 нежилых площадей, 13 транспортных средств.

Четыре из малых госпредприятий находятся в Баку, остальные в Губинском, Джалилабадском, Евлахском, Сиязаньском районах.

Девять из вынесенных на аукцион нежилых площадей находятся в столице, три в Дашкесане, Ширване и Гяндже.

На приватизацию также выставлены транспортные средства марок Nissan, BMW, Hyundai и других производителей 1998-2011 годов выпуска.

Предварительная аукционная цена на автомобили в пределах от трех до 10 тысяч манатов.