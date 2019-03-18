Заседание Совместного мониторингового комитета министров ОПЕК+ было успешным.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед Абделазиз аль-Фалих на пресс-конференции по итогам 13-ого заседания Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию в Баку.

"Мы обсудили ряд важных вопросов. Мы решили принять новых участников - Ирак, Казахстан, Нигерию и ОАЭ", - сказал министр.

Также, как отметил аль-Фалих, были обсуждены дальнейшие шаги, необходимые для стабилизации рынка.

Министр добавил, что не имеет смысла проводить встречу в апреле и возможно эта встреча будет отменена.

18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.