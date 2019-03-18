Исполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти должно достичь 100 процентов в следующие месяцы.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухаиль аль-Мазруи в рамках 13-ого заседания Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию в Баку.

"В феврале мы выполнили свои обязательства. Наша цель - выполнить обязательства на сто процентов в следующие месяцы", - сказал министр.

Отметим, что в декабре прошлого года ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в организацию, договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. В частности, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, снизят добычу на 812 тысяч баррелей в сутки - до 25,94 миллиона баррелей. Десять стран, не входящих в ОПЕК, снизят добычу на 383 тысячи баррелей в сутки - до 17,937 миллиона баррелей.

Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

18 марта в Баку проходит 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсуждают текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания пройдет презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и будет выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.