Министерская встреча стран ОПЕК+, намеченная на апрель, может быть отменена.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед Абделазиз аль-Фалих на пресс-конференции по итогам 13-ого заседания Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию в Баку.

"На сегодняшней встрече в Баку мы обсудили все важные вопросы и я не вижу смысла проводить встречу в апреле", - сказал министр.

Министр отметил, что встреча может быть перенесена на май.

Отметим, что 18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.