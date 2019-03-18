Основу успеха AccessBank-а составляют высококвалифицированные кадры. Многие из них начали свою карьеру в Банке и стали профоссионалами в своей сфере. AccessBank запускает проект "Access Bankers School" для тех, кто хочет построить успешную карьеру, развиваясь в данном секторе. Целью проекта является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи.

Кандидаты, принимающие участие в проекте, который продлится 12 недель, пройдут подготовку в головном офисе Банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями, как работа с клиентами в сфере кредитования микро, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.

Требования к кандидатам:



Как минимум степень бакалавра

Умение работать в команде

Аналитическое мышление

Желание построить карьеру в AccessBank-е

Желание и возможность работать в региональных филиалах

Приветствуется знание русского и / или английского языка

Опыт работы не требуется, но при наличии считается преимуществом.

Лицам, прошедшим отборочный этап, предоставляются следующие возможности:

Уникальная возможность профессионального развития

Заключение трудового контракта с первых дней обучения

Гарантированная зароботная плата в период обучения

Возможность ознакомиться одновременно с несколькими направлениями деятельности банка

Возможность карьерного роста в AccessBank-е.

Для участия в проекте "Access Bankers School" зарегистрируйтесь до 31 марта 2019-го года, пройдя по линку (https://www.accessbank.az/ru/our-bank/bankers-school/). В течение последующих трех недель (31 марта - 21 апреля) будет осуществлен отбор среди кандидатов и прошедшим отбор будет предоставлена информация посредством электронного письма или SMS-оповещения.