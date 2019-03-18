Стартует проект "Access Bankers School"
Основу успеха AccessBank-а составляют высококвалифицированные кадры. Многие из них начали свою карьеру в Банке и стали профоссионалами в своей сфере. AccessBank запускает проект "Access Bankers School" для тех, кто хочет построить успешную карьеру, развиваясь в данном секторе. Целью проекта является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи.
Кандидаты, принимающие участие в проекте, который продлится 12 недель, пройдут подготовку в головном офисе Банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями, как работа с клиентами в сфере кредитования микро, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.
Требования к кандидатам:
- Как минимум степень бакалавра
- Умение работать в команде
- Аналитическое мышление
- Желание построить карьеру в AccessBank-е
- Желание и возможность работать в региональных филиалах
- Приветствуется знание русского и / или английского языка
- Опыт работы не требуется, но при наличии считается преимуществом.
Лицам, прошедшим отборочный этап, предоставляются следующие возможности:
- Уникальная возможность профессионального развития
- Заключение трудового контракта с первых дней обучения
- Гарантированная зароботная плата в период обучения
- Возможность ознакомиться одновременно с несколькими направлениями деятельности банка
- Возможность карьерного роста в AccessBank-е.
Для участия в проекте "Access Bankers School" зарегистрируйтесь до 31 марта 2019-го года, пройдя по линку (https://www.accessbank.az/ru/our-bank/bankers-school/). В течение последующих трех недель (31 марта - 21 апреля) будет осуществлен отбор среди кандидатов и прошедшим отбор будет предоставлена информация посредством электронного письма или SMS-оповещения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!